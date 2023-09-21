Kayseri'de Sarıoğlan Süt Üreticileri Birliği ikinci satış ofisini açtı.

Sarıoğlan Süt Üreticileri Birliği Başkanı Lütfü Ünsal, Çiftlik Mahallesi'nde açılan yöresel peynir satış noktasıyla sağlık ve lezzeti bir araya getirdiklerini söyledi.

Vatandaşların açtıkları ikinci şubede doğal, sağlıklı ürünlere günlük ve taze şekilde ulaşabileceklerini anlatan Ünsal, "Sarıoğlan Süt Üreticileri Birliği olarak en yüksek kalitede ürünler sunma taahhüdümüzü sürdürüyoruz. İşletmemiz İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından onaylı ve ürünlerimiz pastörize edilerek üretilmektedir. Bu sayede sizlere güvenilir ve sağlıklı ürünler sunmanın gururunu yaşıyoruz. Sarıoğlan Süt Üreticileri Birliği olarak, diğer mahallelerde de mağazalarımızı açarak daha fazla insanın sağlıklı ve doğal ürünlere ulaşmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.