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        Akar, Böhürler ve Büyükkılıç, AK Parti teşkilatıyla tanışma toplantısına katıldı

        AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar ve Ayşe Böhürler ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen tanışma toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:38 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:41
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        Akar, Böhürler ve Büyükkılıç, AK Parti teşkilatıyla tanışma toplantısına katıldı
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        AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar ve Ayşe Böhürler ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen tanışma toplantısına katıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akar, Böhürler ve Büyükkılıç, AK Parti'nin yeni il yürütme kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

        Toplantıda AK Parti'nin yeni yürütme kurulu üyeleriyle bir araya gelen Akar, Böhürler ve Büyükkılıç, İl Başkanı Fatih Üzüm ve yeni yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

        Kongre ile ilgili bilgiler veren AK Parti Kayseri İl Başkanı Üzüm ise nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

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