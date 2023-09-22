Kayseri'de 20 firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü yakalandı.
Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 33 ekip ve 93 personelin katılımıyla 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü yakalandı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.