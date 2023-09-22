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        Kayseri'de "Tapu İptal ve Tescil Davaları Meslek İçi Eğitim Programı" düzenlendi

        Kayseri'de Türkiye Adalet Akademisi tarafından hakimlere yönelik "Tapu İptal ve Tescil Davaları Meslek İçi Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 13:24 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:24
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        Kayseri'de "Tapu İptal ve Tescil Davaları Meslek İçi Eğitim Programı" düzenlendi
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        Kayseri'de Türkiye Adalet Akademisi tarafından hakimlere yönelik "Tapu İptal ve Tescil Davaları Meslek İçi Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

        Kentteki bir otelde düzenlenen programa, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Başkanı Hikmet Onat ve 120 hakim katıldı.

        Törende konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Korkmaz, böyle önemli bir toplantının Kayseri'de gerçekleştirilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Bundan sonraki süreçte de bu tür toplantıların Kayseri'de yapılmasını beklediklerini belirten Korkmaz, "Adalet Akademisi yargı teşkilatımıza bilgili, becerikli, tecrübeli, çalışkan, dürüst, ahlaklı ve namuslu hakim, savcı yetiştirmek için canla başla gayret ediyor. Bunu takip ediyor ve takdir ediyoruz." dedi.

        Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de adalet kavramının insanlık tarihiyle yaşıt olduğunu dile getirdi.

        Akademi olarak 4 temel alanda eğitimlerini sürdürdüklerini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

        "Bunların birincisi hepinizin malumu olduğu üzere hakim adaylarına yönelik yaptığımız eğitim programları. Bugün Adalet Akademisi'nde 1107 genç hakim ve savcı adayı eğitimlerine devam ediyor ve son eğitim inşallah ocak ayı ortalarında bitecek. İkincisi meslek içi eğitimler. Adalet Akademisi olarak 24 bin hakim ve savcıya yönelik meslek içi eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Gerçekten meslek içi eğitimlerde üst düzey sayılarla eğitim vermeye devam ediyoruz. Geçen yıl bu kapsamda yaptığımız eğitimlere baktığımızda 7 bin 587 meslektaşımıza eğitim ulaştırmışız. Yine ceza idare sistemi projesi kapsamında 1500 hakime yönelik gerekçeli karar eğitimleri ve diğer proje bazlı eğitimleri de göz önüne aldığımızda 10 binin üzerinde meslektaşımız eğitimden yararlandı."

        Özdemir, Adalet Akademisi olarak eğitim programlarını güçlendirerek sürdürmede kararlı olduklarının altını çizdi.

        Gelecek günlerde 10 farklı konuda meslek içi eğitim gerçekleştireceklerini anlatan Özdemir, "Türkiye Adalet Akademisi olarak 1 Kasım 2023'te Ankara'da Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın birlikte katılacağı Aile Hukuku Sempozyumu düzenleyeceğiz." diye konuştu.

        Özdemir, Adalet Akademisi olarak yaklaşık 2 yıldır yürüttükleri bir proje bulunduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

        "Aile mahkemelerinin kapasitesinin arttırılması ve biz bu proje kapsamında aile hukukuna ilişkin temel sorunların hepsini masaya yatırdık. İşte aile mahkemelerinin uygulamalarını, boşanma sürecindeki sorunları, yaşanan sıkıntıları, hepsine ilişkin değerlendirmeler yaptık. Bu sempozyumla beraber de bunların sonuçları, tartışmaları Avrupa'dan gelecek yabancı uzmanlar ve Türkiye'den katılacak profesörler ve diğer akademisyenler, uygulayıcı hakim, savcılarla ele alınacak. Yaklaşık 200 kadar katılımcı olacak. Herkes kendi görüşlerini ortaya koyacak ve bu çalışmanın sonucunda da bir rapor hazırlanacak."

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