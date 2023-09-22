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        Şehit Cennet Yiğit'in anne ve babası öğrencilerle buluştu

        Kayseri'de 15 Temmuz şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit ve babası Yahya Kemal Yiğit, Sarıoğlan ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 14:13 Güncelleme: 22.09.2023 - 14:16
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        Şehit Cennet Yiğit'in anne ve babası öğrencilerle buluştu
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        Kayseri'de 15 Temmuz şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit ve babası Yahya Kemal Yiğit, Sarıoğlan ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Merkez Fatih İlkokulu'nunda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliğine davet edilen Huriye Elif Yiğit, kızının, vatanı ve milleti için canını feda eden bir kahraman olduğunu söyledi.

        Kızlarıyla gurur duyduklarını belirten Yiğit, bu topraklar için canını veren tüm şehitleri sevgi ve saygıyla andığını kaydetti.

        Baba Yahya Kemal Yiğit de "Cennet, sadece bizim için değil, tüm Türk milleti için bir kahraman oldu. Onun adı ve hatırası asla unutulmayacak. Biz, kızımızın bu topraklara olan bağlılığını, vatan sevgisini her zaman gurur duyarak hatırlayacağız." dedi.

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