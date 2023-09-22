Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri'de şed kuşatma töreninde konuştu:

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Ahilik teşkilatının maddi, manevi, ticari, insani ve içtimai yönüyle değerli bir kurum olduğunu belirterek bu değerlerin yaşatılması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:20 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri'de şed kuşatma töreninde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Ahilik teşkilatının maddi, manevi, ticari, insani ve içtimai yönüyle değerli bir kurum olduğunu belirterek bu değerlerin yaşatılması gerektiğini söyledi.

        Akar, Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından kentte yılın Ahisi seçilen iş insanı Ali Başyazıcıoğlu için KTO Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen şed kuşatma töreninde, milletlerin tarihinde bazı kurumların önemli yer tuttuğuna dikkati çekti.

        Bu kurumlardan birinin de Ahilik olduğunu vurgulayan Akar, "Ahilik teşkilatı hem manevi hem maddi hem ticari hem de insani ve içtimai yönüyle her anlamda çok değerli bir kurum. Bu değerleri yaşatmak lazım." diye konuştu.

        Tarihe sahip çıkmanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemine işaret eden Akar, şunları kaydetti:

        "Gerçekten bunlar bizim geleceğimiz, istiklalimiz ve istikbalimiz için çok değerli ve çok önemli. Milletleri millet yapan bu değerler sistemi. Bizim bu değerlerimizi yaşatmamız lazım, yaşamamız lazım. Belki de en zoru bizim yaşamamız. Nasihat etmek kolay. Bazı sıkıntıları, kayıpları göze almak suretiyle bazı değerlerimizde ısrar etmemiz lazım. Burada kar da var zarar da var. Gerekirse değerler için zarar etmeyi göze almamız lazım. Bu konuda Kayseri'mizde Ticaret Odamızın, Odalar Birliğimizin, odalarımızın, esnafımızın, esnaf birliğimizin, derneklerimizin gerçekten örnek çalışmaları var."

        KTO Başkanı Ömer Gülsoy da KTO Yönetim Kurulu olarak 70 yıldır kentin gelişimine, istihdamına, ekonomisine ve eğitimine katkı sağlayan iş insanı Ali Başyazıcıoğlu'nu yılın Ahisi seçtiklerini belirtti.

        Ahiliğin önemini anlatan Gülsoy, Kayserili iş insanları olarak Ahilik anlayışı içerisinde devletin her daim yanında, şehrin ve ülkenin daha fazla gelişip kalkınması için var güçleriyle mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Ali Başyazıcıoğlu'na şed kuşatılıp Ahilik kaftanı giydirildi.

        Programa belediye başkanları, Kayseri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır da katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"

        Benzer Haberler

        Şehit Cennet Yiğit'in anne ve babası öğrencilerle buluştu
        Şehit Cennet Yiğit'in anne ve babası öğrencilerle buluştu
        Kayseri'de "Tapu İptal ve Tescil Davaları Meslek İçi Eğitim Programı" düzen...
        Kayseri'de "Tapu İptal ve Tescil Davaları Meslek İçi Eğitim Programı" düzen...
        Kayseri'de 20 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 20 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de hırsızlıktan aranan 20 kişi yakalandı
        Kayseri'de hırsızlıktan aranan 20 kişi yakalandı
        Kayseri'de amatör spor kulüplerine 1,5 milyon liralık malzeme desteği
        Kayseri'de amatör spor kulüplerine 1,5 milyon liralık malzeme desteği
        Akar, Böhürler ve Büyükkılıç, AK Parti teşkilatıyla tanışma toplantısına ka...
        Akar, Böhürler ve Büyükkılıç, AK Parti teşkilatıyla tanışma toplantısına ka...