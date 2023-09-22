Kayseri'ye 18 milyon 944 bin liralık GES tesisi kuruluyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 18 milyon 944 bin lira yatırımla Güneş Enerji Sistemleri (GES) tesisi kurulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 18 milyon 944 bin lira yatırımla Güneş Enerji Sistemleri (GES) tesisi kurulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KASKİ, yüksek enerji tüketimli tesislerin enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılamak amacıyla Hacılar İlçesi Karpuzsekisi Mahallesi'ne GES tesisi kuracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, imalat çalışmaları devam eden tesisin yıl sonuna kadar işletmeye alınacağını bildirdi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını önemsediklerini belirten Büyükkılıç, "10 bin metrekare alanda Güneş Enerjisi Santrali inşa ediyoruz. Üretilen enerji KASKİ'miz bünyesindeki tesislerde kullanılacak olup, yılda yaklaşık 4,5 milyon lira kazanç sağlanmış olunacak. Sahada trafo, panel kablo, kamera ve aydınlatma montajlarına devam edilirken, toplam 1592 adet panelin 400 adedinin montajı tamamlandı." ifadesini kullandı.