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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Kayseri OSB'de incelemelerde bulundu

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) genişleme alanı olarak tahsis talebinde bulunulan arazide incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:57 Güncelleme: 22.09.2023 - 18:06
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Kayseri OSB'de incelemelerde bulundu
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) genişleme alanı olarak tahsis talebinde bulunulan arazide incelemede bulundu.

        Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından Kayseri'de gerçekleştirilen İç Anadolu Bölge Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen İnan, OSB'de bulunan bazı arazilerde inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

        İnan, burada yaptığı açıklamada, talep edilen arazinin sanayicilere kazandırılması ve Kayseri sanayisinin gelişimine daha fazla katkı sağlanması için çaba göstereceklerini bildirdi.

        İnan, inceleme gezisinin ardından kentten ayrıldı.

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