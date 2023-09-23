Kayseri'de tramvayın çarptığı genç öldü
Kayseri'de tramvayın çarptığı genç hayatını kaybetti.
Giriş: 23.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 23.09.2023 - 16:37
Kayseri'de tramvayın çarptığı genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Alparslan Mahallesi Sema Yazar Parkı tramvay durağında 15 yaşındaki H.C'ye tramvay çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
H.C'nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.