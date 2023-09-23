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        Kayseri'de tramvayın çarptığı genç öldü

        Kayseri'de tramvayın çarptığı genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 23.09.2023 - 16:37
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        Kayseri'de tramvayın çarptığı genç öldü
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        Kayseri'de tramvayın çarptığı genç hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Alparslan Mahallesi Sema Yazar Parkı tramvay durağında 15 yaşındaki H.C'ye tramvay çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

        H.C'nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Soruşturma sürüyor.

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