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        CHP Kayseri İl Kongresi yapıldı

        CHP Kayseri İl Başkanlığının olağan kongresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 20:15 Güncelleme: 23.09.2023 - 20:16
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        CHP Kayseri İl Kongresi yapıldı
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        CHP Kayseri İl Başkanlığının olağan kongresi yapıldı.

        Kayseri Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Mevcut başkan Feyzullah Keskin ile Orhan Oba kongrede liste sundu.

        Oba'nın adaylıktan çekildiği kongrede, 207 oyun 194'ünü alan Keskin yeniden başkan seçildi.

        Keskin, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Kapımız herkese açık. Bir sorun olunca bize gelin. Yerel seçimlerde elimizden geleni yapalım. Partiye katkı sağlamak için yanımızda olun." dedi.

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