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        Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

        Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 10:52 Güncelleme: 24.09.2023 - 10:52
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        Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü
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        Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Mimsin Mahallesi'ndeki farklı düğün salonlarından çıkan iki grubun içerisinde bulunduğu araçlar kazaya karıştı.

        Kazanın ardından gruplar arasında çıkan kavgada Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu öğrenilen U.C.D. ile 2 kişi bıçakla yaralandı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan U.C.D, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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