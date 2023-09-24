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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda firari hükümlü ile 2 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda firari hükümlü ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 14:38 Güncelleme: 24.09.2023 - 14:51
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda firari hükümlü ile 2 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda firari hükümlü ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 30 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile biri aranan iki şüpheli ekiplerce yakalandı.

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