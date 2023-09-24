Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda firari hükümlü ile 2 zanlı yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda firari hükümlü ile 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda firari hükümlü ile 2 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 30 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile biri aranan iki şüpheli ekiplerce yakalandı.