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        Kayseri'de tramvayın çarpması sonucu ölen çocuğun yakınları yolu kapattı

        Kayseri'de tramvayın çarpması sonucu yaşamını yitiren çocuğun yakınları, tramvay yolu ve yanındaki kara yolunu trafiğe kapatarak olayı protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 15:13 Güncelleme: 24.09.2023 - 15:13
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        Kayseri'de tramvayın çarpması sonucu ölen çocuğun yakınları yolu kapattı
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        Kayseri'de tramvayın çarpması sonucu yaşamını yitiren çocuğun yakınları, tramvay yolu ve yanındaki kara yolunu trafiğe kapatarak olayı protesto etti.

        Dün Alparslan Mahallesi Sema Yazar Parkı tramvay durağında yaşanan kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki H.C'nin ailesi ile yakınları, tramvay hattı ve yanındaki kara yolunu trafiğe kapattı.

        Ellerinde boş tabut taşıyan grup slogan atarak olayı protesto etti.

        Yaklaşık 1 kilometre tramvay hattında yürüyen grup, polisin ikna etmesiyle protestoya son verdi.

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