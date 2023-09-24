Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Yahyalı Elma Festivali etkinliklerle sürüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Yahyalı Elma ve Turizm Festivali etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 15:50 Güncelleme: 24.09.2023 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yahyalı Elma Festivali etkinliklerle sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Yahyalı Elma ve Turizm Festivali etkinliklerle devam ediyor.

        Festival kapsamında, Yahya Gazi Lisesi ile 15 Temmuz Demokrasi Birlik Meydanı arasında öğrencilerin katıldığı bisiklet yarışı düzenlendi.

        Çekilişle belirlenen 11 öğrenciye gram altın hediye edildi. Gram altınları öğrencilere, Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk ve diğer protokol üyeleri takdim etti.

        Kaymakam Kaya, bisikleti olmayan veya bisikleti eski olan 25 öğrenciye bisiklet hediye etmesi için Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk'ten söz aldı.

        Festival, aşık atışması ve Uğur Işılak konseri ile devam etti.

        Protokol üyeleri, Işılak'a Yahyalı elması ikram etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Kayseri'de tramvayın altında kalan Harun Can'ın ailesinden tabutlu protesto
        Kayseri'de tramvayın altında kalan Harun Can'ın ailesinden tabutlu protesto
        Kayseri'de tramvayın çarpması sonucu ölen çocuğun yakınları yolu kapattı
        Kayseri'de tramvayın çarpması sonucu ölen çocuğun yakınları yolu kapattı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda firari hükümlü ile 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda firari hükümlü ile 2 zanlı yakalandı
        Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu
        Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu
        Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı
        Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı
        Kayserili 3 arkadaş kuru domateste 500 ton ihracat hedefliyor
        Kayserili 3 arkadaş kuru domateste 500 ton ihracat hedefliyor