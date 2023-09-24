Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk öldü
Kayseri'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.
Giriş: 24.09.2023 - 16:04 Güncelleme: 24.09.2023 - 16:04
Kayseri'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün Kocasinan ilçesi Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bisiklet süren 5 yaşındaki F.A'ya otomobil çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan müdahaleye rağmen F.A. bugün yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.