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        Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk öldü

        Kayseri'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 16:04 Güncelleme: 24.09.2023 - 16:04
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        Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk öldü
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        Kayseri'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, dün Kocasinan ilçesi Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bisiklet süren 5 yaşındaki F.A'ya otomobil çarptı.

        Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yapılan müdahaleye rağmen F.A. bugün yaşamını yitirdi.

        Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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