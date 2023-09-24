ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:KadirHas Kongre Merkezi
Hakemler: Umut Özgün Ergün, Muhammed Murat Zafer, Özkan Çağlayan
Melikgazi Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 5, Wiley 31, Fatmanur Karakaş 7, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 7, Aslıhan Kaçar, Richardson 10, Petronyte 16, Goncagül Kavak, Damla Gezgin 4, Nazlı Bircan Gökdemir
İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 8, Aleyna Akaydın, Bogicevic 17, Büşra Akgün 3, Havva Güngör Peker, Cave 19, Işılay Eğin 2, Yağmur Bul 2, Aysude Yıldıztekin 7, Merve Uygül 1
1. Periyot: 27-19
Devre: 51-37
3. Periyot: 70-52
KAYSERİ