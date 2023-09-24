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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 18:47 Güncelleme: 24.09.2023 - 18:47
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:KadirHas Kongre Merkezi

        Hakemler: Umut Özgün Ergün, Muhammed Murat Zafer, Özkan Çağlayan

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 5, Wiley 31, Fatmanur Karakaş 7, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 7, Aslıhan Kaçar, Richardson 10, Petronyte 16, Goncagül Kavak, Damla Gezgin 4, Nazlı Bircan Gökdemir

        İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 8, Aleyna Akaydın, Bogicevic 17, Büşra Akgün 3, Havva Güngör Peker, Cave 19, Işılay Eğin 2, Yağmur Bul 2, Aysude Yıldıztekin 7, Merve Uygül 1

        1. Periyot: 27-19

        Devre: 51-37

        3. Periyot: 70-52

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