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        Kayseri'de düğünde husumetli akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Kayseri'de düğünde husumetli akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 00:30 Güncelleme: 25.09.2023 - 00:30
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        Kayseri'de düğünde husumetli akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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        Kayseri'de düğünde husumetli akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı Cumhuriyet 5. Cadde'deki düğüne katılan husumetli iki aile arasında tartışma yaşandı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.E.S. (20) aldığı bıçak darbeleri, üvey annesi B.Y. (40) ise darp sonucu yaralandı.

        Düğündekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olayda ağır yaralan M.E.S. ve kolu kırılan üvey anne B.Y. sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili T.K'yi gözaltına aldı.

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