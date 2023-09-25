KAYMEK'in yıl sonu sergisi açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) yıl sonu sergisi açıldı.

KAYMEK Göznuru Tesisleri'nde "Sanatın Türkiye Yüzyılı" sloganıyla açılan sergiye, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de katıldı.

Açılışta konuşan Vali Çiçek, KAYMEK'in kentin 5. üniversitesi gibi eğitim verdiğini, sadece kente değil bölgeye hitap ettiğini belirtti.

KAYMEK'in gençlerin sorunlarından, aile yapısına kadar pek çok alanda hizmet yürüttüğünü anlatan Çiçek, katkı sunanlara teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç ise KAYMEK'in yetenekleri ortaya çıkardığını, her yaş grubuna uygun branşlarda kurslar bulunduğunu ifade etti.

Yıl boyunca emek verilerek yapılan eserlerin bugün halkla buluştuğunu ifade eden Büyükkılıç, 3 bin 838 ürünün sergilendiğini aktardı.

Açılış öncesi çeşitli branşlardaki kursiyerlere sertifikaları verildi.

Sertifika töreninin ardından Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un dualarıyla açılışı yapılan sergi, protokol tarafından gezildi.

Sergide Maraş işi, ahşap rölyef, telkari, Edirnekari, amigurumi, bez bebek, kağıt rölyef, ebru, tezhip, hüsn-i hat, nakış, çini, filografi, iğne oyası, cam boyama, kırkyama, yağlı boya resim, seramik gibi çok sayıda alanda eser yer alıyor.