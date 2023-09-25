Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        KAYMEK'in yıl sonu sergisi açıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 15:19 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        KAYMEK'in yıl sonu sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) yıl sonu sergisi açıldı.

        KAYMEK Göznuru Tesisleri'nde "Sanatın Türkiye Yüzyılı" sloganıyla açılan sergiye, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de katıldı.

        Açılışta konuşan Vali Çiçek, KAYMEK'in kentin 5. üniversitesi gibi eğitim verdiğini, sadece kente değil bölgeye hitap ettiğini belirtti.

        KAYMEK'in gençlerin sorunlarından, aile yapısına kadar pek çok alanda hizmet yürüttüğünü anlatan Çiçek, katkı sunanlara teşekkür etti.

        Başkan Büyükkılıç ise KAYMEK'in yetenekleri ortaya çıkardığını, her yaş grubuna uygun branşlarda kurslar bulunduğunu ifade etti.

        Yıl boyunca emek verilerek yapılan eserlerin bugün halkla buluştuğunu ifade eden Büyükkılıç, 3 bin 838 ürünün sergilendiğini aktardı.

        Açılış öncesi çeşitli branşlardaki kursiyerlere sertifikaları verildi.

        Sertifika töreninin ardından Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un dualarıyla açılışı yapılan sergi, protokol tarafından gezildi.

        Sergide Maraş işi, ahşap rölyef, telkari, Edirnekari, amigurumi, bez bebek, kağıt rölyef, ebru, tezhip, hüsn-i hat, nakış, çini, filografi, iğne oyası, cam boyama, kırkyama, yağlı boya resim, seramik gibi çok sayıda alanda eser yer alıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Gelinini öldüren caniden tüyler ürperten itiraf!
        Gelinini öldüren caniden tüyler ürperten itiraf!
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        İki kuzen baraj göletinde kaybolmuştu! Çifte acı!
        İki kuzen baraj göletinde kaybolmuştu! Çifte acı!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Acilen hastaneye kaldırıldı
        Acilen hastaneye kaldırıldı
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Sonunda Chamberlain!
        Sonunda Chamberlain!
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        Yıkılmaz kale!
        Yıkılmaz kale!
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?

        Benzer Haberler

        Düğün çıkışı bıçaklı kavgada uzman çavuşu öldüren şüpheli yakalandı
        Düğün çıkışı bıçaklı kavgada uzman çavuşu öldüren şüpheli yakalandı
        Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 20 kişi yarala...
        Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 20 kişi yarala...
        Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı
        Kayseri'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı
        Kayseri'de düğünde husumetli akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yarala...
        Kayseri'de düğünde husumetli akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yarala...
        Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı