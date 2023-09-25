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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın Mevlit Kandili mesajı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 16:51 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:51
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın Mevlit Kandili mesajı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Mevlit Kandili'nin İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa sağlık, rahmet, bereket ve huzur getirmesini dileyen Büyükkılıç, "İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son Peygamber Hz. Muhammed'in dünyayı şereflendirdiği gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Örnek şahsiyeti ve risaleti ile bugün en çok ihtiyaç duyulan insanlık örneğini bize sunan Hz. Muhammed'i büyükten küçüğe, yaşlıdan gence, kadından erkeğe tüm insanlık olarak kendimize örnek almalıyız ve rehber edinmeliyiz." ifadelerini kullandı.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen de Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

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