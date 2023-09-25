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        Melikgazi Belediyesinin sıfır atık eğitim tesisi örnek gösterildi

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Melikgazi Belediyesinin sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları kapsamında "Eğitimle Dönüşüm Projesi"ni 10 belediye içinde iyi uygulama örnekleri arasında gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 16:54 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:57
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        Melikgazi Belediyesinin sıfır atık eğitim tesisi örnek gösterildi
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Melikgazi Belediyesinin sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları kapsamında "Eğitimle Dönüşüm Projesi"ni 10 belediye içinde iyi uygulama örnekleri arasında gösterdi.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede atıkları kontrol altına alarak, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak adına sıfır atık çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirtti.

        Sıfır Atık projeleri ile atıkların kaynağından ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle, daha yaşanabilir bir çevre ve güçlü bir ekonomi hedeflediklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda Melikgazi Belediyemiz sıfır atık eğitim tesisimizde yapmış olduğumuz sıfır atık eğitim çalışmalarımız diğer belediyelere örnek olması için bakanlığımız tarafından paylaşıldı. Dolayısıyla en önem verdiğimiz konu eğitim ve farkındalık. Eğitime verdiğimiz önem nedeniyle toplama ayırma tesisimize geri dönüşüm eğitim tesisi adını verdik. Burada öğrencilerimize geri dönüşümün anlatıldığı kağıt hamuru, plastik, çapak, granül, biyodizel ürünlerinin sergilendiği ve sıfır atık eğitiminin görsel olarak desteklendiği sergi salonumuz da mevcut."

        Hareketli geri dönüşüm maketi projesi kapsamında tesisin legosunun yapıldığını belirten Palancıoğlu, "Hareketli lego tesisi modelimizle hijyenik kaygılardan ve güvenlik probleminden dolayı tesisi gezemeyen öğrencilerin ve vatandaşların daha steril ve güvenlikli bir ortamda sıfır atık çalışmalarını anlayabilecekleri bir alan oluşturduk. Sıfır atık ekspresimiz ile tesise gelen ilköğretim öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildikten sonra tesis sahasında gezmeleri güvenli olmadığı için tesisi ve makine ekipmanlarını güvenle ve keyifle gezmelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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