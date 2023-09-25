Talas'ta Şuşa Kültür Evi'nde sona gelindi

Talas'ta Azerbaycan Kardeşlik Parkı içerisine yapılan Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi'nde sona gelindi.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 yılının kasım ayında açılışı yapılan 20 bin metrekare alana sahip parkın içerisinde bulunan Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin simgesi haline gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, dün olduğu gibi bugün ve her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirtti.

İki ülke kardeşliğini pekiştirecek adımlar atmaya devam ettiklerini aktaran Yalçın, "Geçen yıl kasım ayında Azerbaycan Kardeşlik Parkı'nın açılışını yapmıştık. Bu park içerisinde bulunacak Şuşa Kültür Evi'nin de temelini atmıştık. Kaba inşaatını tamamladık, yakın zamanda da iç tefrişatını yaparak hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.

Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi'nde Azerbaycan'a özgü kıyafetlerden görsel ürünlere birçok kültürel ürün bulunacak.