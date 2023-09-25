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        Kayseri'de uzman çavuşun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlının tutuklanmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 19:07 Güncelleme: 25.09.2023 - 19:12
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        Kayseri'de uzman çavuşun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlının tutuklanmasına karar verildi.

        Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu öğrenilen ve kardeşinin düğünü için Kayseri'ye gelen U.C.D'yi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen F.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

        Zanlı F.B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

        Mimsin Mahallesi'nde 23 Eylül'de farklı düğün salonlarından çıkan iki grubun içerisinde bulunduğu araçlar kazaya karışmış, kazanın ardından gruplar arasında çıkan kavgada U.C.D ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi bıçakla yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan U.C.D. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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