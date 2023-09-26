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        Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 01:08 Güncelleme: 26.09.2023 - 01:36
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        Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Merkez Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi Çınarcık Caddesi'ne araçlarıyla gelen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada tabanca ile ayağından yaralanan İ.A, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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