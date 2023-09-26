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        "Filenin Sultanları" Kayseri'de voleybola ilgiyi artırdı

        Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, kentte takım sporlarında en çok tercih edilen branşın voleybol olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 10:10 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:00
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        "Filenin Sultanları" Kayseri'de voleybola ilgiyi artırdı
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        Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, kentte takım sporlarında en çok tercih edilen branşın voleybol olduğunu söyledi.

        Kabakcı AA muhabirine, voleybol branşının tercih edilmesinde "Filenin Sultanları"nın dünya çapında başarı elde etmesinin etkili olduğunu belirtti.

        Kabakcı, "Gençlerin ilgi alanları döneme göre değişiyor. Takım sporlarında voleybolda kadın ve erkek milli takımlarımızın şampiyonluklar elde etmeleri ve bunların da kamuoyunda yansımalarına bağlı olarak çok büyük bir istek ve katılım var." dedi.

        İl müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor okullarında branş çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini anlatan Kabakcı, gençlik merkezlerine bağlı "genç ofis" şeklinde butik merkezler oluşturulduğunu, burada antrenman salonları, sahalar ve lokal oluşturulan alanlarda antrenörler eşliğinde hizmet sunduklarını ifade etti.

        Kayseri'den yıllık ortama 500 sporcunun milli takımlarda ter döktüğünü dile getiren Kabakcı, şunları kaydetti:

        "Şu anda 10 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Bunla arasında başarılı olmuş milli sporcularımız da yer alıyor. Son dönemlerde atletizmde büyük gelişme var. Atletizmin tüm dallarında şampiyon ve olimpik sporcular çıkarma yolunda mücadele var. Hedefimiz Paris Olimpiyatları'na başta atletizm olmak üzere birkaç branşta sporcu yollayabilmek. Kota almak tabi ki çok kolay olmuyor."

        Kabakcı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde yürütülen ERVA Projesi altında kamu, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak birçok gencin farklı branşlarda sporla buluşturulduğunu, bu kapsamda 5 proje yürütüldüğünü belirtti.

        Tanıtım ve spor buluşmaları ile ilgili tematik proje hazırlandığını da aktaran Kabakcı, "Spora yeni başlayan çocuklarımızla şampiyon sporcuları veya olimpik yolda ilerleyen başarılı olmuş ve bu anlamda idol sporcuları buluşturacağız. Branş olarak güreşten başlatacağız. Bizim güreş eğitim merkezinde yetişmiş dünya şampiyonu Burhan Akbudak var. Onu güreşçilerimizle buluşturacağız." diye konuştu.

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