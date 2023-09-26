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        Kayseri'nin 4. organize sanayi bölgesinin adı Erciyes OSB olacak

        Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kente yapılacak. 4. organize sanayi bölgesinin adının Erciyes OSB olacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:25 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:13
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        Kayseri'nin 4. organize sanayi bölgesinin adı Erciyes OSB olacak
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        Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kente yapılacak. 4. organize sanayi bölgesinin adının Erciyes OSB olacağını bildirdi.

        KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, eylül ayı olağan meclis toplantısı ve müşterek meslek komitesi toplantısı, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve yüksek istişare kurulu üyelerinin katılımı ile KAYSO meclis salonunda gerçekleştirildi.

        Toplantının açılışında konuşan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, iş insanlarının ve yatırımcıların faiz, enflasyon ve kaynak yetersizliği ile mücadele ettiğini belirtti.

        KAYSO Başkanı Büyüksimitci ise sürdürülebilir kalkınma için üretime daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanana Orta Vadeli Program'ı (OVP) iş dünyasının yol haritasını görmesi ve belirsizliğin azaltılması bakımından oldukça kıymetli bulduklarını belirten Büyüksimitci, "Açıklanan programda, fiyat istikrarı ve finansal istikrar, yeşil ve dijital dönüşüm, iş ve yatırım ortamı gibi konulara ağırlık verilecek olması oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

        4. OSB hakkında bilgi veren Büyüksimitci, şunları kaydetti:

        "4. OSB'nin yer seçimi tamamlandı ve sınırları kesinleşti. Bugünkü meclisimizde de 11 asil 11 yedek üyeden oluşan 4. OSB müteşebbis heyetimizi oylarınıza sunup, kuruluş protokolü ile birlikte Bakanlığımızdan sicil alarak, yeni OSB'mize tüzel kişilik kazandırmış olacağız. Yeni kuracağımız OSB'nin adını da Kayseri Erciyes OSB olarak belirledik."

        Öte yandan toplantıda, KAYSO tarafından yılın Ahisi seçilen sanayici Necmettin Bakır'a kaftan giydirildi.

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