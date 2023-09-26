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        Kayseri'de oda başkanlarından İSO'nun ilk 500 listesine giren firmalara tebrik

        Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022" listesinde yer alan Kayserili firmaları tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 16:00 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:00
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        Kayseri'de oda başkanlarından İSO'nun ilk 500 listesine giren firmalara tebrik
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        Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022" listesinde yer alan Kayserili firmaları tebrik etti.

        Büyüksimitci, 2022 yılı İSO ilk 500 listesinde 17 KAYSO üyesi firmanın yer aldığını belirtti.

        Sıralamaya giren firmaları kutlayan Büyüksimitci, "İSO ilk 500 sıralamasında geçen yıl 18 firmamız yer almıştı, bu sene dünyada yaşanan tüm zorluklara rağmen 17 firmamız bu listeye girmeyi başardı. Sanayicilerimizin gösterdiği üstün performans, ülke ekonomisinin büyümesini ve kalkınmasını ciddi anlamda desteklemektedir. Bu vesile ile Türkiye'nin sanayileşmesine katkı sunan ve sıralamaya girerek göğsümüzü kabartan tüm firmalarımızı ülkemiz ekonomisi, ihracatı ve istihdamına sağladıkları katkılardan dolayı can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        OSB Başkanı Mehmet Yalçın da sıralamaya giren tüm firmaları tebrik etti.

        Büyük çoğunluğu Kayseri OSB'de yerleşik 17 firmanın İSO 500 listesine girmeyi başardığını aktaran Yalçın, "Böylesine önemli bir listede ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 17 firmayla temsil ediliyor olmak Kayseri'miz adına gurur vericidir. Listedeki Kayserili firmalarımızın sayısının artması için elimizden gelen tüm gücümüzle sanayicilerimize katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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