Kayseri'de balkondan düşen hamile kadın yaralandı
Kayseri'de çamaşır asarken evinin balkonundan düşen hamile kadın yaralandı.
Giriş: 26.09.2023 - 16:06 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:06
Kayseri'de çamaşır asarken evinin balkonundan düşen hamile kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Fulya Sokak'ta 1. kattaki evinin balkonuna çamaşır asan Suriye uyruklu E.A. (37) dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan kadın, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadının 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.