Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, Kayseri'de konuştu: Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Bütün siyasi mülahazalardan uzak, günlük birtakım çekişmeleri unutarak Türkiye'nin geleceğine baktığınızda, gerçekten geleceğinin parlak olduğu çok açık." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Bütün siyasi mülahazalardan uzak, günlük birtakım çekişmeleri unutarak Türkiye'nin geleceğine baktığınızda, gerçekten geleceğinin parlak olduğu çok açık." dedi.

Dönmez, Kayseri 1. OSB Konferans Salonu'nda düzenlenen Kayseri Model Fabrika Öğren Dönüş 7. Lansman Toplantısı'nda, Kayseri Model Fabrika'nın Türkiye'nin en başarılı fabrikalarından biri olduğunu söyledi.

Teknoloji odaklı sanayi hamlesine işaret eden Dönmez, "Bize artık seçici sanayi olması lazım. Bizim organize sanayi bölgelerimiz başta olmak üzere planlı alanlarda ve diğer alanlarda artık üretim tesislerinde seçici olmamız lazım. Yüksek teknolojili üretim olması lazım." diye konuştu.

Her ne yapılıyorsa verimli yapılması gerektiğini, model fabrikaların da bunun için var olduğunu dile getiren Dönmez, Türkiye'de makine sektörünün geliştiğini, imalat sanayisinde kullanılan makinelerin büyük kısmının Türkiye'de yapıldığını ifade etti.

AR-GE ekosistemine verilen destekle çok daha fazla gencin Türkiye'nin imalat sanayi makinelerini yapacak hale geleceğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Yurt dışına gittiğimizde Türkiye'nin en büyük avantajının şu olduğunu görüyorum, özellikle Türk Cumhuriyetlerine, Arap ülkelerine, Orta Doğu ülkelerine, Balkanlar'a da yurt dışındaki gelişmiş ülkelere de gittik. Bizim girişimci tabanımız çok kuvvetli. İş adamlarımız çok kıymetli ve değerli. Dünyaya açılmış iş adamlarımız var. Dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan iş adamlarımız var. Onların çalışanlarında da nitelik epey artmaya başladı. Türkiye bu açıdan çok kıymetli. Türkiye, bölgenin Amerika'sı gibi bir memleket. Türkiye, bölgenin Almanya'sı gibi bir memleket. Bütün siyasi mülahazalardan uzak, günlük birtakım çekişmeleri unutarak Türkiye'nin geleceğine baktığınızda, gerçekten geleceğinin parlak olduğu çok açık. Buna tüm gönlümle inanıyorum. Hükümet olarak da bu konuda elimizden geleni yapıyoruz."

Dönmez, konuşmasının ardından model fabrikada eğitim alan firmalara plaket verdi.

Programa, Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz da katıldı.