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        Büyükşehirin katı atık düzenleme tesisi Gold Standart sertifikasına sahip oldu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması çerçevesinde başlatılan (İDEP-KAYSERİ) İklim Hareketi Projesi kapsamında önemli bir çalışmaya imza attıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 16:25 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:25
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        Büyükşehirin katı atık düzenleme tesisi Gold Standart sertifikasına sahip oldu
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması çerçevesinde başlatılan (İDEP-KAYSERİ) İklim Hareketi Projesi kapsamında önemli bir çalışmaya imza attıklarını bildirdi.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması çerçevesinde ülke olarak ortaya konulan 2053 sıfır emisyon ve yeşil kalkınma vizyonlarına paralel olacak şekilde İklim Hareketi Projesi'nin başlatıldığını hatırlattı.

        Belediyenin Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin sera gazı azaltımına yönelik küresel ölçekte en titiz ve itibarlı sertifika programı olan Gold Standart programına müracaatının sonuçlandığını belirten Büyükkılıç, "Tesisimiz Türkiye'de bu sertifikaya sahip 6'ıncı proje olmuştur. Hava kirliliği ile mücadele kapsamında bireysel ısınma sistemine sahip konutlarda katı yakıt kullanımının engellenmesi, daha çevreci yakıt olan doğal gaz kullanımının teşvik edilmesi amacıyla dönüşümünü sağlayan konutlara kombi desteği sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

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