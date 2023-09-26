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        Kayseri'de Mevlit Kandili idrak edildi

        Kayseri'de Mevlit Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 20:24 Güncelleme: 26.09.2023 - 20:24
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        Kayseri'de Mevlit Kandili idrak edildi
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        Kayseri'de Mevlit Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kayseri İl Müftülüğü tarafından tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Duaların edildiği programda, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş vaaz verdi.

        Camiye gelen cemaate, bazı vatandaşlar tarafından lokum ve tatlı ikramında bulunuldu.

        Öte yandan, Kayseri Şems Mevlana Kültürünü Yaşama Sanatı Derneği tarafından tarihi Kayseri Kalesi içinde Mevlit Kandili'ne özel sema programı düzenlendi.

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