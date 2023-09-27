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        Başkan Büyükkılıç, yol çalışmalarını denetledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 bin ton sıcak asfaltın kullanılacağı yol çalışmalarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 11:26 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:28
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        Başkan Büyükkılıç, yol çalışmalarını denetledi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 bin ton sıcak asfaltın kullanılacağı yol çalışmalarını denetledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeker Mahallesi'nde 40 milyon TL maliyetli yol ve asfalt çalışmalarını inceleyen Büyükkılıç, yetkililerden bilgi aldı.

        Büyükkılıç, vatandaşın konforunu arttırmak, mağdur etmemek için asfalt çalışması yaptıklarını belirtti.

        Vatandaşa hizmet için gayret ettiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Burada yeni oluşan bir semtimizde tabii ki vatandaşlarımızın konforunu arttırmak, mağdur etmemek adına asfalt çalışmalarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda alt yapıda ihtiyacı olan alanlarla ilgili de boşluk bırakıyoruz, israfa fırsat vermeyelim diye. Şu ana kadar 6 bin ton asfalt yapıldı, 15 bin tona kadar yapılacak olan asfalt çalışması söz konusu bu bölgede. 40 milyondan fazla bir rakamı burada harcamış bulunuyoruz."

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