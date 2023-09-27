Kayseri'de engelli ve ihtiyaç sahibi mahallelinin halıları ücretsiz yıkanıyor Kayseri'de bir muhtar mahallesindeki engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin halılarını ücretsiz yıkatıyor.

Kayseri'de bir muhtar mahallesindeki engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin halılarını ücretsiz yıkatıyor.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Gonca Kaan'ın başlattığı kampanyaya katkı sağlayan bir halı yıkama firması, belirlenen ailelerin evlerinden halılarını alıyor, ücretsiz yıkayıp teslim ediyor.

Muhtar Kaan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl mahallelerinde yaşayan yaşlı bir çiftin halı yıkarken çok zorlandığını gördüğünü ve ücretsiz halı yıkatma fikrinin aklına geldiğini söyledi.

Kentte bir halı yıkama firmasının da kendisine yardımcı olduğunu belirten Kaan, "Belirlediğimiz kişilerin evlerindeki halıları götürüyoruz. Yaşlı, engelli, kimsesi olmayan ve maddi durumu yetersiz ailelerimiz bunlar. Önce bayram temizliğiyle başladık, şimdi de sonbahar temizliğiyle devam ediyoruz." diye konuştu.

Mahalleliden güzel geri dönüşler aldıklarını anlatan Kaan, "Çok memnunlar, teşekkür ediyorlar. Mesela Mehmet ağabey ile hanımı engelli. Birçoğunun halısını geçen yıl da yıkatmıştık." dedi.

Eşi ve kendisi engeli olan Mehmet Sarıkaya ise geçen yıl halılarını muhtar sayesinde yıkattıklarını, bu yıl da aynı hizmetten faydalandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Halı yıkamacı Yunus Arslan da "Bizler kimin ihtiyaç sahibi olduğunu bilemeyiz. Muhtarımızın belirlediği ailelerin halılarını ücretsiz yıkıyoruz. İsabetli bir hizmet olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.