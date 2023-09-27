Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de engelli ve ihtiyaç sahibi mahallelinin halıları ücretsiz yıkanıyor

        Kayseri'de bir muhtar mahallesindeki engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin halılarını ücretsiz yıkatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:08 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de engelli ve ihtiyaç sahibi mahallelinin halıları ücretsiz yıkanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de bir muhtar mahallesindeki engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin halılarını ücretsiz yıkatıyor.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Gonca Kaan'ın başlattığı kampanyaya katkı sağlayan bir halı yıkama firması, belirlenen ailelerin evlerinden halılarını alıyor, ücretsiz yıkayıp teslim ediyor.

        Muhtar Kaan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl mahallelerinde yaşayan yaşlı bir çiftin halı yıkarken çok zorlandığını gördüğünü ve ücretsiz halı yıkatma fikrinin aklına geldiğini söyledi.

        Kentte bir halı yıkama firmasının da kendisine yardımcı olduğunu belirten Kaan, "Belirlediğimiz kişilerin evlerindeki halıları götürüyoruz. Yaşlı, engelli, kimsesi olmayan ve maddi durumu yetersiz ailelerimiz bunlar. Önce bayram temizliğiyle başladık, şimdi de sonbahar temizliğiyle devam ediyoruz." diye konuştu.

        Mahalleliden güzel geri dönüşler aldıklarını anlatan Kaan, "Çok memnunlar, teşekkür ediyorlar. Mesela Mehmet ağabey ile hanımı engelli. Birçoğunun halısını geçen yıl da yıkatmıştık." dedi.

        Eşi ve kendisi engeli olan Mehmet Sarıkaya ise geçen yıl halılarını muhtar sayesinde yıkattıklarını, bu yıl da aynı hizmetten faydalandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

        Halı yıkamacı Yunus Arslan da "Bizler kimin ihtiyaç sahibi olduğunu bilemeyiz. Muhtarımızın belirlediği ailelerin halılarını ücretsiz yıkıyoruz. İsabetli bir hizmet olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Kurye cinayetinde karar çıktı!
        Kurye cinayetinde karar çıktı!
        Piknik yapan ailenin masasına ayı çıktı
        Piknik yapan ailenin masasına ayı çıktı
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Müsabakada tanışan kas hastası milli sporcu ile hakem eşi şampiyonaya hazır...
        Müsabakada tanışan kas hastası milli sporcu ile hakem eşi şampiyonaya hazır...
        Başkan Büyükkılıç, yol çalışmalarını denetledi
        Başkan Büyükkılıç, yol çalışmalarını denetledi
        Kayseri'de Mevlit Kandili idrak edildi
        Kayseri'de Mevlit Kandili idrak edildi
        Kayserispor, tüzük değişikliği için olağanüstü genel kurula gidiyor
        Kayserispor, tüzük değişikliği için olağanüstü genel kurula gidiyor
        Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 8 gözaltı 
        Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 8 gözaltı 
        Büyükşehirin katı atık düzenleme tesisi Gold Standart sertifikasına sahip o...
        Büyükşehirin katı atık düzenleme tesisi Gold Standart sertifikasına sahip o...