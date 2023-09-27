Hacılar-Erciyes kara yolunda genişletme çalışması başlatıldı

Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesi ile Erciyes arasındaki kara yolunda genişletme ve düzenleme çalışması başlatıldı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaptığı açıklamada, kentin önemli arterlerinden Hacılar-Erciyes kara yolunun ilçe merkezine yakın olduğu bölgede çalışmaların başladığını bildirdi.

İlçenin gelişimi için önemli bir adım olan projenin hızla devam ettiğine değinen Özdoğan, "Yolumuz, Develi ile Kayseri merkezi gibi önemli bölgeler arasındaki bağlantıyı güçlendirecek. Bu proje, iş dünyası, hastaneler ve diğer önemli tesisler için daha hızlı ve verimli bir ulaşım sağlayacak." ifadesini kullandı.

Özdoğan, proje sayesinde hem imar uygulamalarının düzenli hal alacağını hem de vatandaşların daha rahat ve hızlı şekilde Erciyes Dağı'na ulaşacağını kaydetti.

Projenin zaman ve yakıt tasarrufu açısından büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Özdoğan, şu bilgileri verdi:

"Biz göreve geldiğimizde, bu yolun güncellenmesi ve genişletilmesi gerektiğini biliyorduk. Halkımızın bu konudaki taleplerini de göz önünde bulundurduk. ​​​​​​​Toplamda 8 kilometrelik bir yol olan Erciyes yolunun yapım sürecinde karayolu kamulaştırma işlemleri ve yol açma işlemleri titizlikle takip ediliyor. Bu yatırım yaklaşık 500 milyon liralık bir bütçeye sahip. Proje kapsamında yapılan yıkım işlemleri ve virajlarda kaçış rampalarının oluşturulması da güvenliği artıracak. Bu projenin tamamlanmasıyla ilçemizin ulaşım altyapısı modernleşecek ve daha yaşanabilir alanlar oluşturulacak. Bizlere katkı veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."