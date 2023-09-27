Büyükkılıç ilçe belediye başkanlarıyla buluştu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleşen toplantıda, merkez ilçeler başta olmak üzere 16 ilçede yapılan, yapımı devam eden ve programa alınan yatırımlar ile şehrin geleceğine yönelik projeler masaya yatırıldı.

​​​​​​​Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri için belediye başkanlarıyla omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Birlik ve beraberliğe dikkati çeken Büyükkılıç, "Her zaman uyum içerisinde çalışarak şehrimize ve ilçelerimize hizmet etmek için ortak paydada buluştuğumuz başkanlarımıza teşekkür ederim. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin." ifadesini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hasan Nuri Kuş, AK Parti Kayseri Teşkilat Başkanı Kadir Bayram, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın katıldı.