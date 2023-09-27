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        Kayseri'de belediye personeline deprem izolatör sistemleri hakkında bilgi verildi

        Kayseri'de Kocasinan Belediyesi öncülüğünde merkez belediyelerdeki imar müdürlüğüne bağlı teknik çalışanlarına yönelik deprem izolatör sistemleri hakkında eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:22
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        Kayseri'de belediye personeline deprem izolatör sistemleri hakkında bilgi verildi
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        Kayseri'de Kocasinan Belediyesi öncülüğünde merkez belediyelerdeki imar müdürlüğüne bağlı teknik çalışanlarına yönelik deprem izolatör sistemleri hakkında eğitim düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin seminer salonundaki etkinlikte, Başkent Üniversitesi Dr. öğretim üyeleri Kaan Kaatsız ve Fırat Soner Alıcı ile Teknolojik İzolatör Sistemleri (TİS) Tasarım ve Satış Sorumlusu Demirhan Sever eğitim verdi.

        Eğitime, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar ilçe belediyelerinin imar müdürlüklerine bağlı teknik personel katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye çalışanlarının daha donanımlı olmaları için çeşitli eğitimler düzenlediklerini bildirdi.

        Eğitimlerle çalışanların bilgi ve becerilerini artırdıklarını belirten Çolakbayrakdar, "Bu eğitimlerin katkısıyla daha sağlıklı ve daha güvenli bir iş ortamı oluşturarak, hizmet kalitemizi artırıyoruz. Bütün gayemiz, yapılan her şeyin bir önceki günden bir sonraki güne daha güzel olması içindir." ifadesini kullandı.

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