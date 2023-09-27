ERÜ'de 10. Uluslararası Yeni Nesiller İçin Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı yapıldı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde 10. Uluslararası Yeni Nesiller İçin Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde 10. Uluslararası Yeni Nesiller İçin Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'ndeki konferans, Kayseri Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirildi.

Konferansa, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Tekin, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç ile akademisyen ve sanayi kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konferansta konuşan Rektör Vekili Poyrazoğlu, tıp, eczacılık, kimya, fizik, biyoloji, ziraat, mühendislik, diş hekimliği ve veteriner hekimliği bilim dalındaki malzeme ve nanoteknoloji uygulamalarının bilimsel ve sanayi odaklı en son gelişmelerin tartışılacağı konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra Doç. Dr. Erkan Yılmaz, Doç. Dr. Serkan Dayan ve Doç. Dr. Fatma Kılıç Dokan moderatörlüğünde düzenlenen üniversite-sanayi işbirliği paneli gerçekleştirildi.

Konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket takdiminin ardından fuaye alanına kurulan stantlar davetliler tarafından ziyaret edildi.