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        Kayseri'de damdan düşen kişi hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde apartmanın damından düştüğü öne sürülen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 22:36 Güncelleme: 27.09.2023 - 22:45
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        Kayseri'de damdan düşen kişi hayatını kaybetti
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde apartmanın damından düştüğü öne sürülen kişi yaşamını yitirdi.

        İddiaya göre, Sahabiye Mahallesi Profesör Fevzi Fevzioğlu Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın damına çıkan 49 yaşındaki M.Ü. dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Ağır yaralanan M.Ü, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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