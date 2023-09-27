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        Kayseri'de zorla alıkoyduğu boşanma aşamasındaki eşini yaralayan zanlı kaza yaptı

        Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini arabasında zorla alıkoyarak yaralayan zanlı yaptığı kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 23:00 Güncelleme: 27.09.2023 - 23:07
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        Kayseri'de zorla alıkoyduğu boşanma aşamasındaki eşini yaralayan zanlı kaza yaptı
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        Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini arabasında zorla alıkoyarak yaralayan zanlı yaptığı kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

        İddiaya göre, Ü.Ç. boşanma aşamasındaki eşi F.Ç'yi Kocasinan ilçesinde 59 LL 095 plakalı arabasıyla zorla alıkoydu.

        Melikgazi ilçesindeki Mustafa Şimşek Bulvarı'nda arabadan inmeye çalışan F.Ç'yi silahının kabzasıyla darbederek yaralayan Ü.Ç, park halindeki otomobile ve yol kenarındaki bir sitenin duvarına çarparak kaza yaptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazanın ardından yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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