Kayseri'de "Sis Operasyonu" kapsamında 5 zanlı yakalandı
Ülke genelinde düzenlenen "Sis Operasyonu" kapsamında Kayseri'de 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ülke genelinde düzenlenen "Sis Operasyonu" kapsamında Kayseri'de 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca ülke genelinde, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen "Sis Operasyonu" kapsamında, Kayseri’de de çalışma yürütüldü.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 21 bin 720 dolu makaron, 6 bin 200 sökülmüş TAPDK bandrolü, 140 gümrük kaçağı sigara, 25 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü, 15 kilogram tütün, 130 kaçak nargile folyosu ve 9 elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.