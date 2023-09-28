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        Kayseri'de taksiye çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde taksiye çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 09:58 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:58
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        Kayseri'de taksiye çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde taksiye çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi yaralandı.

        Irak uyruklu İ.A. yönetimindeki 31 MB 3716 plakalı motosiklet, Kocasinan Bulvarı'nda K.T'nin kullandığı 38 T 1390 plakalı taksiye çarptı.

        Motosiklet sürücüsü İ.A. kaza yerinde hayatını kaybetti.

        Motosiklette bulunan ve yaralanan A.İ. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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