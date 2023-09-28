Kayseri'de taksiye çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde taksiye çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi yaralandı.
Giriş: 28.09.2023 - 09:58 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:58
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde taksiye çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi yaralandı.
Irak uyruklu İ.A. yönetimindeki 31 MB 3716 plakalı motosiklet, Kocasinan Bulvarı'nda K.T'nin kullandığı 38 T 1390 plakalı taksiye çarptı.
Motosiklet sürücüsü İ.A. kaza yerinde hayatını kaybetti.
Motosiklette bulunan ve yaralanan A.İ. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.