Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Şelalesi yolundaki çalışmaları denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükkılıç, yol çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnsanların bölgenin güzelliklerinden yararlanması için çaba gösterdiklerini belirten Büyükkılıç, "Burada yapılan asfalt çalışmalarını görmek amacıyla geldik. Dolayısıyla şelalelere de uğramadan edemezdik. Görüldüğü gibi adeta dünyadaki Niagara Şelalesi'nden sonra en yüksek düşüş olan şelalelerin bulunduğu bölgeye geldik. Kapuzbaşı’mızın güzel insanlarına, her zamanki misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Başkan Büyükkılıç, Derebağ Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 milyon 600 bin TL maliyetle yenilenen atıl durumdaki sulama tesislerini de denetledi.

- Kocasinan Belediyesi çocuk şenliği yapacak

Kocasinan Belediyesi, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla çocuk şenliği düzenleyecek.

Şenlik, TRT Çocuk sunucusu ve tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül ile jonklör Kaan Obüs’ün katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kültür ve sanat alanında da etkinliklere hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

1 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Kadir Has Göster Merkezi’nde gerçekleştirilecek şenlik için 0 352 222 70 00'dan rezervasyon yaptırılabilecek.