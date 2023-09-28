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        Halı saha maçındaki kavgadan sonra bir kişiyi tüfekle öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

        Kayseri'de halı saha maçındaki kavga sonrası bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 2 kardeşten biri 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı, diğeri beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 17:00 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:00
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        Halı saha maçındaki kavgadan sonra bir kişiyi tüfekle öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası
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        Kayseri'de halı saha maçındaki kavga sonrası bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 2 kardeşten biri 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı, diğeri beraat etti.

        1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık O.Ç, tutuksuz yargılanan kardeşi F.Ç, maktul E.K'nin müşteki ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık O.Ç, önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi. Öldürme kastı olmadığını savunan sanık, beraatini ve tahliyesini talep etti.

        "Öldürmeye iştirak" suçundan yargılanan sanık F.Ç. de suçlamayı reddederek beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık O.Ç'ye "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi, ardından haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 18 yıla düşürüp, tutukluluğunun devamına hükmetti.

        Heyet, sanık F.Ç'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

        - Olay

        Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde 22 Mayıs 2022'de halı sahadaki maçta çıkan kavgada F.Ç, E.K. ile kardeşi tarafından darbedilmişti. Olayın ardından karşı tarafın evinin bulunduğu yere giden F.Ç'nin ağabeyi O.Ç'nin tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan E.K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheliden O.Ç. tutuklanmıştı.

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