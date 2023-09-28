Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çiğilli Mahallesi'nde B.K, aralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonucu H.K'yi bıçakla yaraladı.
Yaraladığı H.K'yi otomobiliyle Yahyalı Devlet Hastanesi önüne bırakan zanlı kaçtı.
Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan B.K, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Yaralının tedavisi sürüyor.