Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesinden yatırım rekoru

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 milyar 915 milyon 962 bin 742 lira toplam harcamasının 2 milyar 444 milyon 652 bin 640 lirasını yatırıma ayırarak yüzde 62,43 ile Türkiye'de ilk 2 sırada yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 17:08 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediyesinden yatırım rekoru
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 milyar 915 milyon 962 bin 742 lira toplam harcamasının 2 milyar 444 milyon 652 bin 640 lirasını yatırıma ayırarak yüzde 62,43 ile Türkiye'de ilk 2 sırada yer aldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan altyapıya, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, spordan kültür sanata hemen her alanda yatırım ve hizmetlerini sürdürüyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi" kapsamında 2021 yılındaki yüzde 61,31'lik oranı daha da artırarak 2022 yılında yüzde 62,43'lük oran ile 30 büyükşehir arasında ilk 2 sırada yerini aldı.

        Bu verilere göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında yaptığı yatırımdan daha fazlasını 2022 yılında yaparak, kendi rekorunu kırmayı başardı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        Süper Lig'de play-off olacak mı?
        Süper Lig'de play-off olacak mı?
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Çanakkale'de sağanak! İstanbul ve İzmir için uyarı
        Çanakkale'de sağanak! İstanbul ve İzmir için uyarı
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        4 yıl önce kayboldu! Kemikleri ormanda bulundu! Katil en yakını çıktı!
        4 yıl önce kayboldu! Kemikleri ormanda bulundu! Katil en yakını çıktı!
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        Hatay böyle olacak
        Hatay böyle olacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Nereden nereye!
        Nereden nereye!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Halı saha maçındaki kavgadan sonra bir kişiyi tüfekle öldüren sanığa 18 yıl...
        Halı saha maçındaki kavgadan sonra bir kişiyi tüfekle öldüren sanığa 18 yıl...
        Kayseri'de polis ekipleri uygulama yaptı
        Kayseri'de polis ekipleri uygulama yaptı
        Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Yavuz Postallı atandı
        Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Yavuz Postallı atandı
        Kardeşine 'faul' yapanı öldüren ağabeye 'haksız tahrik' ile 18 yıl hapis
        Kardeşine 'faul' yapanı öldüren ağabeye 'haksız tahrik' ile 18 yıl hapis
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa