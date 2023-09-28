Büyükşehir Belediyesinden yatırım rekoru Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 milyar 915 milyon 962 bin 742 lira toplam harcamasının 2 milyar 444 milyon 652 bin 640 lirasını yatırıma ayırarak yüzde 62,43 ile Türkiye'de ilk 2 sırada yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 milyar 915 milyon 962 bin 742 lira toplam harcamasının 2 milyar 444 milyon 652 bin 640 lirasını yatırıma ayırarak yüzde 62,43 ile Türkiye'de ilk 2 sırada yer aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan altyapıya, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, spordan kültür sanata hemen her alanda yatırım ve hizmetlerini sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi" kapsamında 2021 yılındaki yüzde 61,31'lik oranı daha da artırarak 2022 yılında yüzde 62,43'lük oran ile 30 büyükşehir arasında ilk 2 sırada yerini aldı.

Bu verilere göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında yaptığı yatırımdan daha fazlasını 2022 yılında yaparak, kendi rekorunu kırmayı başardı.