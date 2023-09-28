Kayseri'de yamaç paraşütü yaparken düşen 2 kadın yaralandı
Kayseri'de Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü için atlayan biri pilot 2 kadın, ters rüzgarın etkisiyle yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Kayseri'de Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü için atlayan biri pilot 2 kadın, ters rüzgarın etkisiyle yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Ayşe Ural, pilot Zeynep Karaca ile yamaç paraşütü yapmak için Ali Dağı'na çıktı.
Ural ve Karaca, atlayış yaparken ters rüzgarın etkisiyle yaklaşık 5 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı 2 kadın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla bulundukları yerden alındı.
Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.