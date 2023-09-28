Kayseri'de zorla alıkoyduğu boşanma aşamasındaki eşini yaralayan zanlı yakalandı
Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini arabasında zorla alıkoyarak yaralayan ve yaptığı kaza sonrası olay yerinden kaçan zanlı yakalandı.
Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini arabasında zorla alıkoyarak yaralayan ve yaptığı kaza sonrası olay yerinden kaçan zanlı yakalandı.
Melikgazi ilçesi Mustafa Şimşek Bulvarı'nda dün arabadan inmeye çalışan eşi F.Ç'yi silahının kabzasıyla darbederek yaralayan, daha sonra otomobiliyle kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan Ü.Ç. polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu saklandığı adreste yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.