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        Kayseri'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

        Kayseri'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 21:24 Güncelleme: 28.09.2023 - 21:40
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        Kayseri'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
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        Kayseri'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kayseri OSB'ye işçi götüren C.D'nin kullandığı 38 P 0430 plakalı midibüs, merkez Melikgazi ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan 5 işçi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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