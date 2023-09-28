Kayseri'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
Kayseri'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri OSB'ye işçi götüren C.D'nin kullandığı 38 P 0430 plakalı midibüs, merkez Melikgazi ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 5 işçi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.