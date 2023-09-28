Kayseri Tren Garı'nda Çerkez kıyafetleri defilesi düzenlendi
Kayseri Tren Garı'nda Çerkez kıyafetleri defilesi ve müzik dinletisi düzenlendi.
Kayseri Tren Garı'nda Çerkez kıyafetleri defilesi ve müzik dinletisi düzenlendi.
Kayseri Kafkas Derneğince 28 Eylül Adige Ulusal Kıyafet Günü dolayısıyla düzenlenen defilede konuşan Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek, kıyafetlerinin kültürlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.
Özyürek, defileye tasarımlarıyla emek verenlere teşekkür etti.
Tarihi tren garındaki defilede, çeşitli modacıların tasarımları mankenler tarafından sergilendi.
Ayrıca Çerkez ezgilerinden oluşan mini bir konser verildi.