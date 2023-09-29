Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki Kayseri'de konuştu: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremlerden etkilenen illeri ayağa kaldıracaklarını belirterek, "İnşallah bu yükün altından kalkacağız, o vatandaşlarımızı güvenli evlerine kavuşturacağız ve onların duasını almaya devam edeceğiz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremlerden etkilenen illeri ayağa kaldıracaklarını belirterek, "İnşallah bu yükün altından kalkacağız, o vatandaşlarımızı güvenli evlerine kavuşturacağız ve onların duasını almaya devam edeceğiz." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yaptırılan Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılış töreninde, merkezin hayırlı olmasını diledi.

Yaklaşık 700 yıl önce yaşayan İbn Battuta'nın seyahatnamesinde, Anadolu'dan merhametin timsali olarak bahsettiğini aktaran Özhaseki, ilim şehri olarak da anılan Kayseri'nin ticareti, sanayisiyle öne çıktığını ancak hayırseverlik özelliğini hiç yitirmediğini anlattı.

Özhaseki, deprem bölgesindeki hasarları gidermeye çalıştıklarına işaret ederek, Türkiye'de son yüzyılda ana karada ve denizlerde meydana gelen 6 ve üzerindeki şiddette yıkıcı deprem sayısının 226 olduğunu bildirdi.

Bu depremlerde 130 bin insanın hayatını kaybettiğine, milyarlarca dolar zarar oluştuğuna dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"6 ay kadar önce Kahramanmaraş merkezli büyük bir deprem meydana geldi. Gecemiz gündüzümüz orada geçiyor. Bütün enerjimizi oraya vermeye çalışıyoruz. Hala 1 milyon 900 bin vatandaşımız evlerinin dışında. Orada yapılması gereken ev sayısı 680 bin, iş yerleri 170 bin. Dile kolay, birkaç tane şehir yapacaksınız. Maddi sorunu aştık diye düşünün, onun inşaat malzemelerini bulup ustalarını, ekipmanını dizip, müteahhit gruplarıyla bile iş yapmak başlı başına ayrı bir zorluk. Oraları ayağa kaldırmak adına Bakanlığımızla gece gündüz uğraşıyoruz, Allah mahcup etmesin. İnşallah bu yükün altından kalkacağız, o vatandaşlarımızı güvenli evlerine kavuşturacağız ve onların duasını almaya devam edeceğiz. Buralarda da tünel kalıp sistemiyle genellikle son dönemde mevzuata uygun olarak yapılan evlerde biraz korku taşıyabilirsiniz ama endişeniz olmasın, rahat olun. Evin yüksek olması, yıkılmasına sebep değil. Yeter ki mevzuata uygun yapılmış olsun. Bundan dolayı da güzel evlerinizde sağlıkla oturun, huzurla oturun, ağız tadıyla oturun."

Bakan Özhaseki'nin konuşmasının ardından kurdele kesilerek merkez hizmete açıldı.