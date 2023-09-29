Kayseri'de inşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi öldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.
Giriş: 29.09.2023 - 16:02 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:24
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.
M.K. (67), Ambar Mahallesi'nde çalıştığı apartman inşaatında asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 5 metre yüksekten düşen M.K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.